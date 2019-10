Os benefícios da Acupuntura para o tratamento dos Transtornos Mentais

Setembro é o mês de prevenção ao suicídio e, no Brasil, foi criado um movimento importante, chamado de “setembro amarelo”, em alusão ao suicídio de um jovem americano, Mike Emme, que tirou a própria vida dirigindo um carro amarelo em 1994. Durante o funeral do jovem Seus familiares distribuíram cartões e fitas amarelas no funeral do jovem com mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando situações de desespero semelhantes ao Mike. Os pais do jovem também iniciaram uma campanha de prevenção ao suicídio com um símbolo de uma fita amarela, ou “yellow Ribbon”, em forma de broche.

A maioria das pessoas que fala sobre o suicídio, infelizmente, chega a cometer o ato, muitas vezes precedidas por discretos sinais comportamentais ou verbais. A pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência em querer viver e querer morrer. O comportamento suicida é provável quando há sofrimento intenso, insuportável e, muitas vezes, independente de transtornos mentais.

Conversar abertamente pode fazer com que a pessoa se sinta acolhida e tenha oportunidade de obter ajuda, o suicídio é um ato de desespero de quem já não encontra alternativas para lidar com a dor.

A saúde mental e a Acupuntura

A raiva é uma das emoções mais prevalentes e complexas, acompanha o ser humano como uma sombra, um gatilho que pode ser disparado a qualquer momento. É algo que somos capazes de perceber e reconhecer nos outros e conta com uma grande capacidade destrutiva e autodestrutiva, tem efeito semelhante e complementa-se com o medo. A estreita relação (mãe-filho) entre Madeira e Água estabelece esta mesma estreita relação entre os sentimentos.

Do ponto de vista orgânico, há efeitos cardiológicos com alteração do ritmo, aumento da frequência respiratória e elevação da temperatura das extremidades. A face revela o sentimento: sobrancelhas contraídas, lábios tensos e apertados, dilatação das fossas nasais, pálpebras quase fechadas. Em relação à fisiologia, há um aumento nos níveis de adrenalina e noradrenalina e aumento da pressão arterial.

Do ponto de vista neurobiológico, a ira tem como sítio neuro-funcional o sistema límbico, a amigdala e o córtex pré-frontal que desencadeiam uma função reguladora e moderadora do impulso.

Em alguns estudos de imagem cerebral, em indivíduos com comportamento agressivo, foi observada menor atividade cortical temporal e pré-frontal, principalmente à direita, que condiciona o poder de controlar os impulsos violentos.

Na Medicina Tradicional Chinesa, as emoções desencadeiam um papel fundamental na gênese das doenças mentais, tendo como pilar os cinco movimentos com suas caraterísticas:

O Xin (Comandante das Emoções, Consciência), beneficia-se da alegria e desarmoniza com a euforia;

PI (Pensamento), beneficia com a meditação e desarmoniza com a preocupação;

Fei (Sensório), harmoniza com a percepção do mundo exterior e desarmoniza com a melancolia;

Shen (Vontade), harmoniza com a força de vontade e desarmoniza com o medo;

Gan (Decisão), harmoniza com a temperança, desarmoniza com a raiva, a ira, sendo o responsável pelo crescimento e desenvolvimento do indivíduo.

O entendimento das Leis e Propriedades dos cinco movimentos, não como elementos estanques, mas com equilíbrio dinâmico entre suas relações, permite compreender a linguagem da saúde e do desequilíbrio, através da percepção de uma imagem para uma compreensão profunda dos seus mecanismos intrínsecos, e consequentemente um modelo de tratamento eficaz.

O tratamento convencional para transtornos emocionais está baseado na associação de antidepressivos, sedativos e ansiolíticos e, nos casos mais severos, antidepressivos, estabilizantes do humor e ansiolíticos. Em termos farmacológicos os antidepressivos atuam na serotonina, um neurotransmissor, estimulando sua produção ou inibindo sua recaptação na sinapse.

Estudos recentes em relação ao mecanismo de ação da acupuntura demonstram que os locais onde são inseridas as agulhas - pontos de acupuntura - são ricos em terminações nervosas e células do sistema imune. A estimulação desses locais pela inserção da agulha, via mecanismo bioquímico e nervoso aumenta a secreção de neurotransmissores a exemplo das endorfinas e da serotonina, da noradrenalina e da dopamina. Desse modo a acupuntura se configura como um meio fisiológico de se estimular a liberação dessas substâncias sem a presença dos sintomas colaterais atribuídos aos medicamentos.

Na Acupuntura não tratamos doenças isoladas, mas sim os padrões que englobam vários sinais e sintomas. Os órgãos, (ZANG FU), ganham assim uma “personalidade”, uma instância emocional, uma individualidade dentro da multiplicidade, com características da sua própria função fisiológica.





Agamenon Honório é médico especialista em Acupuntura, Psiquiatria e Homeopatia e membro do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura