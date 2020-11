'Os homens precisam deixar o preconceito e o desleixo para cuidar da saúde', diz urologista

Os homens precisam deixar os preconceitos e desleixo de lado e fazer consultas médicas regularmente. Cânceres detectados em fase inicial têm chance alta de cura e doenças crônicas têm que ser controladas para evitar agravamentos. Protocolos de prevenção para homens de todas as idades existem e devem ser seguidos. Estas são algumas das recomendações do médico Augusto Modesto, coordenador científico da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) da Bahia, convidado desta terça-feira (10) do programa Saúde & Bem-Estar apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier no Instagram do jornal CORREIO.

De acordo com Augusto, os homens não se cuidam como deveriam por falta de entendimento e até por vivermos em uma sociedade machista. “O homem, culturalmente, vai menos ao médico. Negligencia problemas de saúde por medo, desleixo, ou porque acha que não precisa se preocupar porque é o ‘machão’ e não entende o que é a prevenção e o controle de doenças crônicas”.

Uma das especialidades mais evitadas por homens por causa de preconceitos é a urologia. A urologia é uma especialidade cirúrgica da medicina que cuida desde a criança recém nascida até o idoso, desde a parte sexual do homem à parte urinária de ambos os sexos.

Consultar um urologista, porém, é importante para manter-se saudável e evitar doenças graves, como câncer de próstata. “A maioria dos cânceres na fase inicial são assintomáticos. 85% dos cânceres de próstata são iniciais, localizados, sem nenhum sintoma. Então se você não entra no protocolo de prevenção, não tem um urologista, fica negligenciando e espera os sintomas aparecerem, perdeu o “time”, faz parte dos 15% improváveis de serem curados”, adverte o médico urologista. Ele informa que para evitar esse tipo de problema, existem protocolos para todas as idades de prevenção, que devem ser seguidos.

O médico Augusto Modesto explica que com o aumento da expectativa de vida, a chance de ter câncer é maior e que, para evitá-lo, é importante ter hábitos saudáveis. “A expectativa de vida do homem está crescendo e, quanto maior tempo de vida, maior a chance de ter câncer. Mais de 70 a 80% de pessoas que vivem até os 100 anos têm câncer de próstata. Por conta disso, a qualidade de vida passou a ter mais importância”.

Segundo o médico, hoje, as chances de cura são altas se o câncer for detectado em fase inicial. “A 40/50 anos atrás, quem tinha câncer era fadado a morte. Com estudos, avanços e protocolos de prevenção, começamos a ver que se qualquer câncer for precocemente detectado, geralmente há chances altas de cura”.

O médico explica que o câncer é multifatorial: tem, além da genética, outras causas e que há alguns pilares para evitar o câncer: “cortar drogas, diminuir hábitos ruins, se alimentar bem e se exercitar, além de controlar estresse e ansiedade”, cita. Segundo Modesto, drogas, alimentação ruim, sedentarismo e ansiedade podem ser gatilhos para iniciar algum tipo de câncer e afirma que controle de risco é a melhor maneira para evitar esse tipo de doença.

O médico recomenda que todo homem faça uma avaliação geral todo ano. E adverte que quem tem histórico familiar de doenças tem que procurar médico mais cedo. “É muito particularizado, não há receita de bolo” diz. “ O homem precisa de um clínico geral, que vai fazer uma triagem e pedir principais exames. A depender do resultado desses exames, ele vai encaminhar você para especialistas”.

A Sociedade Brasileira de Urologia do Brasil recomenda que a partir de 40 anos, é preciso procurar um urologista. Homens negros com histórico familiar, aos 45 anos e sem histórico, aos 50. O rastreamento do câncer de próstata é feito com o exame PSA (Antígeno Prostático Específico), que tem orientações a seguir para fazer o exame e o de toque, que é feito com um urologista, que é o especialista. “Esses dois exames têm 90% de chance de diagnóstico. Caso haja suspeita, é pedida uma biópsia para ter 100% de certeza. E antes da biópsia, pode ser pedida uma ressonância multiparamétrica da próstata”, explica o especialista.

Depois do resultado, há análises a serem feitas e escolha de um tratamento, diz Modesto. “Tem que saber classificação, grau, comorbidades, idade, etc. para desenvolver arsenal terapêutico. Os tratamentos geralmente são feitos por radioterapia ou cirurgia. Mas, hoje, há casos diagnosticados de baixo risco, que pode não ser feito nada, só vigilância ativa”. O médico afirma que a vigilância, em pacientes com câncer de baixo e baixíssimo risco em países de primeiro mundo, é a primeira opção, mas “estamos longe de sermos iguais no Brasil por vários fatores”, lamenta.

Augusto Modesto recomenda sempre procurar uma segunda opinião feita por um médico da sua confiança, em qualquer diagnóstico de câncer. “Há um leque de opções que devem ser avaliadas e a decisão deve ser compartilhada entre o paciente e médico”, finaliza.

DESLEIXO NA PANDEMIA

Uma preocupação que surgiu na pandemia foi o aumento no índice de homens que deixaram de fazer consultas médicas nesse período. “Na pandemia, aumentou muito o número de doenças crônicas, reumáticas, neurológicas e câncer. Os pacientes interromperam seus tratamentos e estas doenças evoluíram”, diz o médico. Augusto destaca que há uma “janela terapêutica”, ou seja, um tempo desde o diagnóstico precoce, onde ainda há chance de cura. Os pacientes que não são diagnosticados precocemente, não iniciaram o tratamento com rapidez ou o interromperam, perdem essa janela.

As doenças crônicas mais comuns entre os homens brasileiros são pressão alta e a diabetes, que são relacionadas com a obesidade, que está crescendo no Brasil. “São duas doenças crônicas que não têm cura, têm controle”, explica o urologista. Se não controladas, essas doenças podem causar uma série de agravantes: “são as maiores causas de insuficiência renal, aí tem que fazer hemodiálise e talvez entrar em fila de transplante. Se não tem controle, dão problemas em vários órgãos. As principais causas da disfunção erétil ou impotência são diabetes ou pressão alta descontrolados. Derrame, AVC, infarto e ruptura de aneurisma podem acontecer em picos de pressão, que podem levar à morte.”. Para evitar que isso aconteça, Modesto sugere ir ao endócrino e cardiologista com regularidade, pois são doenças silenciosas e por isso precisam de exames regulares e ser controladas.

Essas doenças têm como causa, além do desleixo em relação à consultas, com a rotina na quarentena: “os homens deixaram de fazer exercício físico, passaram a ter uma alimentação pior, ficam em casa com tédio e estresse, depressão. É um conjunto de fatores que levaram à descompensação dessas doenças e agora teremos as repercussões disso”, avisa o especialista.







*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier