'Os jogadores não estão aproveitando', lamenta Wagner Lopes

O Vitória vem enfrentando dificuldades para reagir na Série B do Brasileiro. Na noite de quarta-feira (29), o rubro-negro empatou sem gols com o Botafogo, no Barradão. O Leão se apresentou com cinco mudanças no time, mas ainda assim não conseguiu encontrar o caminho do gol. Raul Prata, Renan Luís, João Pedro, Bruno Oliveira e Manoel foram as novidades na escalação.

"É duro, porque você está dando oportunidade, e os jogadores não estão aproveitando. Na hora do nervoso, tem que acalmar, rever os lances, para não tomar decisões precipitadas", afirmou o treinador após o apito final.

Diante do Botafogo, Wagner Lopes também mexeu no esquema tático e montou o time com três volantes. Além de João Pedro, Guilherme Rend e Pablo Siles também começaram em campo.

"Acho que o planejamento que fizemos foi acertado. A utilização dos três volantes, acho que eu uma sustentação boa por dentro. Mas claro que a gente sabe que poderia ter vencido esse jogo. Vi muitos erros de arbitragem. Não gosto de ficar transferindo responsabilidade. Mas, depois que eles tiveram Kanu expulso, a impressão que eu tive foi que ele estava buscando oportunidade para poder expulsar algum jogador nosso também".

Zagueiro do Botafogo, Kanu foi expulso aos 24 minutos do segundo tempo. Centroavante do Vitória, Samuel recebeu o cartão vermelho aos 37, quatro minutos após deixar o banco de reservas.

"É óbvio que a gente não quer julgar ninguém, ninguém quer errar. Até acho o Vinicius um bom árbitro. Mas acho que ele errou hoje. Independente disso, lutamos, criamos oportunidade. Acho que tivemos mais oportunidades claras que eles. Poderia ter perdido o jogo também. Se o VAR não anula o gol no minuto final, seria muito complicado digerir uma derrota assim. Mas é buscar fazer o melhor para que a gente consiga vencer o próximo jogo".

Com o resultado diante da equipe carioca, a equipe comandada por Wagner Lopes segue na 18ª colocação, agora com 26 pontos. O Vitória já volta a entrar em campo no sábado (2), às 16h, quando visita o Goiás, no estádio da Serrinha, em jogo válido pela 28ª rodada da Série B do Brasileiro.

"Temos dificuldades técnicas, emocionais, táticas. E a gente está tentando, no dia a dia, solucionar esses problemas para que o jogador tenha tranquilidade e não perca as oportunidades que a gente está criando. É trabalhar, ter um mental forte. Isso eu tenho muito. E acredito muito no nosso trabalho", afirmou Wagner Lopes.