Os melhores estilos de vinhos para iniciantes

Se você já está querendo dar um passo à frente ou já não curte tanto dulçor, a próxima etapa pode ser um vinho fino meio seco.

No Brasil é muito fácil encontrar importados nesta categoria, pois a legislação brasileira categoriza desta forma todos os vinhos que contém entre 4,1g/l de açúcar e 25g/l. Os mais conhecidos são os vinhos italianos da uva Primitivo, da região da Puglia; além de alguns vinhos regionais alentejanos, de Portugal. Há, ainda, muitos espumantes estilo demi-sec no mercado e que cumprem esse papel de serem um meio-termo.

Mais do que uma preparação para os secos, estes vinhos são interessantíssimas opções para harmonizações com comidas agridoces e até mesmo apimentadas.

Um lançamento recente e com bastante personalidade é o Dadá, da vinícola argentina Finca Las Moras. Trazida ao Brasil pela Wine e com preços entre R$ 44,90 e R$ 49,90, a marca se inspira no Dadaísmo (movimento artístico) para apresentar rótulos que destacam sensações, em detrimento de clima ou geologia.

“Falar que o vinho é elaborado em solo de argila não dá referência de sabor ao consumidor. Agora, dizer que tem notas de cacau, faz com que ele sinta o gosto na boca mesmo antes de provar o vinho”, conta a sommelière da Wine, Paula Daidone.

O Dadá Nº 1, por exemplo, é claramente doce e exala nítidas notas de baunilha. No Dadá Art Malbec, ameixas maduras dividem espaço com aromas com cacau e baunilha. Este último harmonizou muito bem com um hambúrguer de carne bovina e cebola caramelizada. Ambos são bem macios no paladar, o que os tornam ainda mais amigáveis.

“UM CAFÉ SEM AÇÚCAR, POR FAVOR!”

Se você já eliminou o açúcar na sua vida, quer entender mais de uvas e terroirs, mas vinhos secos ainda não descem, talvez o que te incomode no vinho sejam os taninos.

Cientificamente falando, eles são polifenóis que existem como mecanismo de defesa natural em muitas plantas. Nas uvas, se encontram nas cascas, sementes e engaços.

Taninos têm um sabor amargo e adstringente; e nos vinhos, quando em excesso, causam na gente uma sensação de boca travada, assim como o caju. Em equilíbrio, ajudam a dar corpo e estrutura para a bebida, transformam tintos em pares perfeitos para carne vermelha; além de permitirem maior envelhecimento.

Quem tem essa sensibilidade maior deve escolher vinhos feitos com uvas que naturalmente não têm tantos taninos.

Vinhos de Pinot Noir em todo o mundo; Cinsault e País/Missión dos vales chilenos de Itata e Bío-Bío, vinhos feitos com a uva Gamay, como Beaujolais; as uvas italianas Barbera, Dolcetto e Corvina (este último, base dos Valpolicella).

Outra reclamação comum é quanto à acidez elevada em alguns vinhos brancos, como Sauvignon Blanc. A sensação é de um leve incômodo no fundo da boca, perto do osso maxilar, com pequenas variações. Essa característica, quando bem trabalhada no vinho, ajuda a dar frescor à bebida e a transforma em excelente acompanhamento para comidas mais gordurosas ou igualmente ácidas.

Para evitar acidez alta, fique longe de uvas como Alvarinho, Riesling e Chenin Blanc; e aposte em vinhos brancos elaborados com Chardonnay do novo mundo (principalmente os amadurecidos em carvalho); Semillon e Gewurztraminer.

Depois disso é só explorar. Busque variar uvas e regiões, leia sobre estilos de enólogos e troque ideia com quem também gosta da bebida. O curioso é que por mais que você deixe de ser um iniciante, você nunca vai deixar de aprender com o vinho!