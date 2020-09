Os modos e a moda aguentam o 'isolamento social'? Glória Kalil fala ao CORREIO 

A jornalista Glória Kalil é a convidada desta segunda-feira (07) do projeto #Segundou que acontece às 19h no Instagram @correio24horas apresentado por Joca Guanaes. Glória é jornalista, empresária e consultora de moda brasileira. Vamos sair da pandemia igualzinhos ao modo como entramos? E a moda? Vai vir com alguma novidade? Quanto tempo ainda os modos e a moda aguentam um isolamento social?

Esses são alguns dos temas do papo que acontecerá entre Glória e Joca. Formada em Ciências Sociais, Glória é autora dos livros Chic, Chic Homem - Manual de Moda e Estilo, Alô, Chics! e Chic[érrimo].

Na semana passada o convidado foi o Dj Alok; reveja a live: