Oscar 2021: Filmes lançados na internet durante pandemia poderão concorrer

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta terça-feira (28) que filmes transmitidos apenas pelas internet poderão concorrer ao Oscar 2021, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Isso significa que a organização do maior prêmio do cinema suspendeu uma de suas regras principais, na qual produções tinham de ser exibidas por pelo menos sete dias consecutivos, com no mínimo três sessões diárias, em um cinema Los Angeles. Os cinemas da cidade estão fechados desde o último dia 16 de março por causa da pandemia.



"Até segunda ordem, e apenas para a 93ª edição do Oscar, filmes que tinham um lançamento em cinemas anteriormente planejado mas que estão inicialmente disponíveis em transmissões comerciais ou em plataformas sob demanda podem se qualificar para melhor filme, categorias gerais e categorias de especialidades", afirmou a Academia.

Quando o funcionamento dos cinemas for autorizado, todos os filmes lançados depois da data deverão estar de acordo com as exigências padrão de qualificação cinematográfica. No entanto, ainda não há previsão disso ocorrer.

A organização também anunciou que todos os seus membros poderão participar da escolha dos indicados a melhor filme internacional desde a primeira etapa. Antes, a pré-lista era determinada por um comitê. Além disso, as categorias de edição de som e de mixagem de som serão fundidas em uma só.

"A Academia acredita firmemente que não há maneira melhor de experimentar a mágica dos filmes do que ao vê-los em um cinema. Nosso compromisso com isso segue inalterado e inabalável. Não obstante, a historicamente trágica pandemia da Covid-19 precisa dessa exceção temporária à nossas regras de qualificação", afirmou o presidente da organização, David Rubin.