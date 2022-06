Oscar: Selton Mello e diretores brasileiros são convidados para Academia

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta terça-feira (28) a lista anual com os novos convidados para se tornarem membros - e votarem nos vencedores do Oscar. São 397 pessoas, incluindo alguns brasileiros, como o ator Selton Mello e o diretor Bruno Barreto.

Caso todos aceitem, a organização passa a ter 10.665 membros, que já poderão votar na premiação do ano que vem.

Veja alguns dos brasileiros convidados:

Selton Mello (ator)

Bruno Barreto (diretor)

Jeferson De (diretor)

Emilio Domingos (documentarista)

Sara Silveira (produtora)

Ilda Santiago (executiva)

A lista representa novo esforço da academia para aumentar a diversidade dos membros. Dos novos convidados, 44% são mulheres, 37% representam minorias ou grupos com pouca representativa e 50% são de fora dos EUA.

Alguns convidados chamam atenção pela popularidade, caso dos irmãos Billie Eilish e Finneas, que venceram esse ano o prêmio de canção original com "No time to die", do último 007.