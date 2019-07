Osid abre central de relacionamento com doadores interessados em ajudar instituição

As Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) inauguraram nesta sexta-feira (5) a Central de Relacionamento com o Doador, com o objetivo de orientar ainda melhor o público interessado em contribuir com doações para a instituição.

Através do telefone (71) 3316-8899 ou do e-mail socioprotetor@irmadulce.org.br, a população receberá todas as informações e orientações sobre as diversas formas de colaborar, a exemplo de doações de alimentos, fraldas, roupas, calçados, medicamentos e bens (veículos e imóveis), doação de sangue, doação corporativa e ainda por cartão de crédito ou transação bancária, pelo programa de notas fiscais e por dedução do imposto de renda.

O atendimento funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Frei Giovanni Messias, reitor do Santuário de Irmã Dulce, abençoa espaço (Foto: Divulgação) Frei Giovanni Messias, reitor do Santuário de Irmã Dulce, abençoa espaço (Foto: Divulgação)

Vantagens

O novo serviço também será voltado para o cadastro de novos sócios-protetores – aqueles doadores que se fidelizam pelo Programa Sócio-protetor, um dos mais importantes canais de doação da Osid, essencial para manutenção das atividades.

O programa dispõe de um clube de vantagens, com descontos em estabelecimentos e em compras on-line, além de brindes, acesso a eventos e outras ações exclusivamente voltadas para os sócios-protetores.



“Montar uma central de call center para captação de doações era um desejo antigo das Obras Sociais e tenho certeza de que teremos excelentes resultados. O que nós faremos aqui é ajudar a transformar vidas, pois o recurso captado será investido nas ações de saúde, educação e na perpetuação do legado de amor e serviço de Irmã Dulce”, destacou a assessora de Marketing da instituição, Mariana Pimentel. A equipe da Central de Relacionamento com o Doador conta com 13 profissionais, sendo 10 operadores de telemarketing, além de 8 voluntários.