OSID celebra 25 anos do Panetone de Santa Dulce com votação de desenhos feitos por crianças 

Até a próxima sexta (13) - data em que é celebrado pelas Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) o Dia da Santa Dulce dos Pobres - é possível votar para escolher os desenhos que vão celebrar os 25 anos de produção dos tradicionais panetones das OSID.



As imagens foram produzidas por 120 crianças, do 1° ao 5° ano, assistidas pelo programa de educação integral da OSID: o Centro Educacional Santo Antônio (CESA). A votação acontece no site do Shopping Bela Vista (https://exposicao.shoppingbelavista.com.br/), local escolhido pela instituição para abrigar a exposição, e também celebrar a parceria firmada há seis anos entre a OSID e o empreendimento.



O público e um time de jurados irão votar em cinco desenhos, um para cada série, e o resultado será anunciado no dia 16 de agosto. As obras vencedoras irão estampar a campanha da OSID em parceria com o Shopping Bela Vista.



O desenho de Maria Cecília da Silva Santos, do 1° ano, também concorre (Divulgação/Maria Cecília da Silva Santos) Mateus dos Santos Moreira do 3° ano é autor dos desenhos na disputa (Divulgação/Mateus dos Santos Moreira)

O Centro Educacional Santo Antônio (CESA) é mantido, integralmente, a partir das doações e vendas realizadas pelos produtos da OSID e desenvolve atividades de educação, arte, esporte e conscientização ambiental. Desde 1991, a OSID mantém, no Núcleo de Simões Filho, um Centro de Panificação – unidade responsável pela produção de variados tipos de pães e produtos - beneficiando essas crianças e adolescentes.Gerente de marketing do Shopping Bela Vista, Ticiano Cortizo, diz que receber a exposição representa mais uma parceria de sucesso e reforça as ações sociais desenvolvidas pelo empreendimento. “As ações solidárias estão na essência do Shopping Bela Vista, por isso, estamos sempre atentos e engajados para contribuir cada vez mais com a promoção de projetos sociais. É muito importante a manutenção dessa parceria por mais um ano”, conta.Há seis anos, o Shopping Bela Vista mantém diversas parcerias com a OSID, que ganham força no período natalino com a produção e vendas de panetones de sabores exclusivos, com receita líquida destinada para o CESA.