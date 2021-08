Ossada encontrada em Belford Roxo não é de meninos desaparecidos

A ossada encontrada próxima a uma ponte de Belford Roxo (RJ) não é de nenhum dos três garotos que estão desaparecidos da cidade desde o ano passado. As buscas por Lucas Matheus, Alexandre e Fernando Henrique continuam.

Segundo a perícia feita pela Polícia Civil, o material encontrado tem origem animal. A informação é do G1 RJ. Os ossos localizados estavam em um saco preto.

A ossada foi encontrada depois que um homem procurou a polícia para dizer que o próprio irmão ajudou a ocultar os corpos na região. O suspeito indicado foi localizado pela PM e levado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que investiga o caso. os dois irmãos têm passagem por tráfico de drogas.

Investigação

Lucas Matheus, de 9 anos, e Alexandre Silva, 11, e Fernando Henrique, 12, sumiram no dia 27 de dezembro depois que saíram para brincar em um campo perto de casa.

Desde então, as buscas começaram e várias teorias foram traçadas pela polícia. Uma das hipóteses é que as crianças tenham sido mortas por traficantes da região.

O crime teria acontecido depois que as crianças roubaram uma gaiola de passarinho de um parente de um líder do tráfico do Castelar, onde moravam.