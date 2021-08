Ouça nova música de Márcio Victor e Barões da Pisadinha

Que pagode baiano e piseiro são paixões nacionais, todo mundo sabe. Pensando nisso, o cantor Márcio Victor, do Psirico, se juntou ao grupo Os Barões da Pisadinha para lançar o single “Sigilinho”.

A canção tem como principal característica a mistura de ritmos e narra a história de uma festa secreta em um galpão no centro histórico de Salvador, onde celulares são proibidos e ninguém pode expor o que rola lá dentro. A ideia é que “o que acontece no sigilinho, fica no sigilinho”.

"Quando me perguntavam com qual artista eu gostaria de gravar algo sempre me vinha à cabeça Os Barões da Pisadinha. Eu estava louco para que chegasse a hora para gravarmos juntos e Deus nos uniu. Foi muito bom recebê-los aqui na nossa terra, em um clima descontraído, com um churrasquinho e toda a leveza e alegria dessa galera. Rodrigo e Felipe são baianos e a nossa energia não tem igual", conta Márcio Victor.

"Estava louco para gravar com Felipe, pela mistura musical dele, pela influência musical que ele está trazendo no mercado. A música tem tudo a ver com guardar segredos, a produção foi feita por mim e por Felipe Barão, com a ajuda dos músicos que arrebentaram, a música é muito gostosa, uma mistura do piseiro com o pagode, deu muito certo e tenho certeza que a galera vai gostar muito, vai ser umas das grandes apostas do Psirico este ano", completa.

O videoclipe conta com a participação dos influenciadores baianos Dum Ice, Cristian Bell, Kanário e Dumzito, além do Influenciador e TikToker Victor Melo.

Assista: