Ouro no Japão, Isaquias imitou Goku e pediu volta da TV Globinho: 'importante para as crianças'

Isaquias Queiroz parecia uma criança ao conquistar o sonhado ouro olímpico na canoagem, nessa sexta-feira (6). As lembranças da infância já tinham começado a aflorar quando deu alguns tibuns na água em que brilhou na categoria C-1 1000m, e manteve o espírito infantil durante o pódio, no qual subiu dando um golpe "kamehameha", do personagem Goku. Depois, durante entrevista coletiva, o fã de Dragon Ball pediu a volta do programa infantil TV Globinho (1994-2015).

O momento em que Isaquias pegou impulso com o Kamehameha para subir no pódio! #CanoeSprint #Tokyo2020 #Gold pic.twitter.com/tfTrV3mbBx — fofão (@fsouzaxd) August 7, 2021

"Tinha falado que se eu ganhasse o ouro ia fazer o kamehameha. Sou Isaquias, né? Não posso subir ao pódio tranquilo. Estamos no Japão, terra do anime, Goku… Via Dragon Ball. Tem que falar com a Globo para voltar a TV Globinho, é muito importante para as crianças”, defendeu ele na conversa com o repórter Pedro Bassan, da Globo.

Dragon Ball Z foi uma atração que marcou época, com exibições nas programações da TV aberta, além da Globo, também na Band e SBT.

Turma da Mônica

Poucas horas após o triunfo de Isaquias, outro baiano, Hebert Conceição, levou o ouro numa luta sensacional no boxe, e a Turma da Mônica não deixou de homenagear a dupla. Na conta oficial do Twitter que traz os quadrinhos de Mauricio de Sousa e sua trupe, o canoísta de Ubaitaba foi representado pelos traços do personagem Papa-Capim, que segurava o remo e empunhava a medalha dourada no peito. "Ele avisou. Ele avisou. Simplesmente, Isaquias Queiroz. É a sua quarta medalha olímpica É medalha de ouro na canoagem! Respeita! #TimeBrasil", escreveu a conta.

(Foto: Reprodução/Twitter)

Depois de derrotar o ucraniano Oleksabdr Khyzhniak com um gancho de esquerda na bacia das almas, Herbert também foi lembrado por um personagem de gibi. O pugilista foi representado pelo personagem Jeremias. "É medalha de ouro pro Brasil. Hebert Conceição! É pra entrar pra história! #timebrasil", comemorava a publicação.