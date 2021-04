Outono/Inverno da Renner aposta na diversidade

Uma temporada que promete agradar a turma que curte uma boa montação. O preview da Renner (lojasrenner.com.br) desponta apostando em uma diversidade de peças, que ganham ares beeem fashionistas, como podemos ver na campanha Outono/Inverno. Destaque para a linha que contempla diversas tramas, como tricôs e tweeds reeditados, bem como peças divertidas. Olhos abertos, também, para a jaqueta off-white com franjas, um dos itens mais lacrativos da coleção.

A eleita

Parece que as pochetes, realmente, não saem mais da cena fashion. Práticas, elas combinam bem com esse tempo no qual menos é mais. Dá uma espiadinha no modelito com print de cobra, garimpada nas lojas da John John. Dica de stylist: shortinho e botinha é combinação certeira. Custa: R$ 149.

Achadinho

Está atrás de um chapéu bafônico para dar aquele upgrade na sua produção estilo folk? Olhos abertos para esse modelo fedora, produzido em lã, arrematado na Riachuelo, por R$ 29,9. Corre, que até o fechamento dessa edição só tinha um no estoque.

Xeque-mate

Quem disse que o xadrez só se veste no São João? A padronagem clássica tem passe livre para uso em qualquer época. Se convenceu, afinal? Então começa montando um look bafônico com essa minissaia do Sarastro Brechó que custa R$ 34,9. Aproveita para combinar com uma meia até o joelho.

Fofurices

Que tal fazer um penteado fácil usando presilhas criativas? Se curtiu a ideia, presta atenção nesses modelitos da marca Lalazices que você leva para casa por R$ 27, o par. Aproveita e usa as duas do mesmo lado. Em tempo: A brand trabalhava com acessórios de carnaval, mas com a pandemia, se reinventou com acessórios de cabelo atemporais. Cool!

Obra de arte

Os apaixonados por peças handmade precisam conhecer as criações da gaúcha, Fernanda Prestes, que mora na Bahia desde 2011. O vixe amou as clutchs (R$ 160) - destaque para o modelito em vermelho - que você usa em muitas produções, desde looks balneários, até aqueles mais urbanos. No insta da marca ainda é possível conhecer os muitos outros produtos que a criadora desenvolve, como bolsa para vinhos e porta-copos. Aos interessados, vale fazer a sua encomenda já.

Nota 0

Se você faz uma compra online e combina de pegar no espaço, retire. Uma cliente de um brechó virtual deixou sua compra completar um ano no estabelecimento. De última!

Nota 10

Uma gestante lacrou real oficial no penteado escolhido. Ela apostou em um rabo de cavalo alto com um laço generoso, maximalista e original.