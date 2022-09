Outros três PMs de Salvador são presos acusados de fazerem parte de grupo de extorsão

Outros três policiais militares da companhia de Itapuã - um do batalhão e dois integrantes do setor de inteligência - foram presos durante a Operação Navalha, da Secretaria da Segurança Pública (SSP) com a Polícia Militar, nesta terça-feira (13).

Os soldados se apresentaram na Corregedoria da corporação, na tarde de hoje. De acordo com a SSP, os investigados faziam parte da mesma organização criminosa que o policial militar da companhia de Itapuã preso mais cedo. Juntos, os quatro eram responsáveis pela prática de extorsão, roubo, violação de domicílio, fraude processual, entre outros delitos.

No momento o trio presta depoimento. Após as oitivas, eles serão encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passarão por exames. Na sequência, os militares ficarão custodiados no Batalhão de Choque da PM, em Lauro de Freitas.

Primeira prisão

O primeiro integrante do bando foi capturado pelas equipes policiais na manhã desta terça, em sua residência. Durante o cumprimento do mandado de prisão foi encontrada com o suspeito uma pistola calibre 380.

Na ação, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da 15ª CIPM onde, após varreduras, foram encontrados em uma das viaturas usadas pelo servidor, três granadas, porções de droga e diversos pinos vazios de cocaína.



Todos os 14 mandados de busca e apreensão que também integraram o trabalho de investigação da ação conjunta foram cumpridos em Salvador e em um município do estado de Sergipe.

Mais de 100 policiais das Corregedorias Geral e da PM, do Comando de Operações Policiais Militares (CPE), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Choque participaram da operação.