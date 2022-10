Outubro Rosa: ação voltada para saúde da mulher acontece na região de Canudos

Uma ação para atendimentos de mulheres, em apoio ao Outubro Rosa, acontece nesta terça-feira (18) nas comunidades do Raso e Rio do Suturno, na região de Canudos, na Bahia. A ação é promoivda pela Voltalia, empresa produtora de energia renovável e prestadora de serviços, em parceria com o Instituto Brasileiro de Expedições Sociais (IBES).

O projeto, batizado de Expedição de Saúde e Social, acontece desde 2021 e já realizou mais de 3 mil atendimentos e procedimentos médicos, odontológicos, terapêuticos e exames laboratoriais. Nesse mês de outubro, a ação passou por várias comunidades da região desde o dia 13.

No mês que vem, o foco será a campanha nacional Novembro Azul, quando será enfatizada a importância do cuidado com a saúde do homem. Serão realizadas ações de prevenção e diagnóstico do câncer de próstata, com total atenção a esses quadros. Além destes, comorbidades que podem acometer esse público, como hipertensão e diabetes, também serão temas de foco dos profissionais.

Já em dezembro, os atendimentos serão voltados ao público geral. As ações da Expedição serão focadas na prevenção e proteção contra o HIV/AIDS e outras ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). Ainda serão oferecidos testes rápidos e apoio aos diagnósticos.

“O IBES tem a facilidade de penetração nas comunidades pelos 15 anos de atuação na região. Os colaboradores e voluntários passam por treinamentos para estarem alinhados à cultura e aos costumes locais estabelecendo uma relação de confiança com os moradores e, dessa forma, desenvolvem um excelente trabalho. É excepcional ter a oportunidade de contribuir e ser parte de uma ação tão importante cujo principal objetivo é o cuidado com o ser humano e a melhora na qualidade de vida das pessoas.”, afirma Robert Klein, CEO da Voltalia no Brasil.

SERVIÇO :

Outubro Rosa

18/10- Atendimentos na Comunidade do Raso e Rio do Suturno