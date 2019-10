Outubro Rosa: loja de lingerie traz descontos durante todo mês

Os clientes que frequentarem o Sacolão da Moda, no Centro Empresarial Iguatemi, durante o mês de outubro vão receber descontos variando de acordo com o item comprado. A promoção acontece como parte da campanha de mobilização contra o câncer de mama, o Outubro Rosa.

A loja, que vende peças íntimas a partir de R$ 9, recebeu na terça (15) mulheres para um bate-papo sobre autoestima e como a moda pode ajudar a encarar a doença. Entre as participantes enstava Diana Ramos, mãe da gerente Maira Lemos, que luta contra o câncer de mama há dois anos.

"As peças que uso, me deram força e autoestima na decisão de retirar os seios. Me sinto linda com as lingerie, mesmo sem a prótese", diz Diana.

As discussões seguirão durante o mês de outubro em apoio à campanha mundial.