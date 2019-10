Outubro Rosa: saiba onde fazer mamografias de graça em Salvador

A campanha Outubro Rosa, para alertar sobre o câncer de mama, começa nesta terça-feira (1º) em todo o país. Em Salvador, alguns locais oferecem exames de mamografia gratuitos, ao longo do mês. O CORREIO fez uma lista com esses lugares, confira:

Ribeira

No Largo do Papagaio, na Ribeira, serão oferecidos exames gratuitos de mamografia digital para mulheres a partir dos 35 anos de idade. São distribuídas 80 senhas por dia. As interessadas deverão comparecer a partir das 7h, portando RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência para a realização do exame.

O quê? Vida + Rosa

Data: 1º de outubro

Horário: A partir das 7h

Local: Largo do Papagaio – Ribeira

Pituaçu

Também haverá ação do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) no bairro de Pituaçu, nos dias 10 e 11 de setembro. Serão 160 exames de mamografia, sendo 80 senhas por dia. As senhas para os atendimentos serão distribuídas no local a partir das 7h, mediante apresentação do RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

Serviço

O quê? Vida + Rosa

Data: 10 e 11 de setembro

Horário: a partir das 7h

Local: Estacionamento - R. Marquês de Queluz, 728 – Pituaçu (em frente a parque de Pituaçu, ao lado do Restaurante Rancho do Cupim)

Farol da Barra

Uma parceria entre o Instituto Avon, a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia, Hospital da Mulher e Instituto Couto Maia, promove o evento Giro Pela Vida. O evento será nos dias 5 e 6 de outubro, no Farol da Barra. O atendimento será das 8h às 17h.

Entre as atividades estarão disponíveis carreta para a realização de mamografia, consulta com mastologista, nutricionista, psicólogo e assistente social para atendimento a mulheres em situação de violência, testes de hepatite B e glicemia e vacina contra HPV. Para realização de exames e aplicação de vacinas, é importante estar com a carteira do SUS, RG e CPF.

Também haverá atividades culturais e as apresentações da Banda Didá, da cantora Vina Calmon do Cheiro de Amor e Mari Antunes do Babado Novo.

Serviço:

O quê? Giro Pela Vida

Data: 5 e 6 de outubro

Local: Farol da Barra

Horário: 8h às 17h

Entrada Gratuita

Atrações:

5/10

18h: Show da Banda Didá

18h30: Vina Calmon (vocalista da banda Cheiro de Amor)

6/10

18h: Show da Banda Didá

18h30: Mari Antunes (vocalista da banda Babado Novo)

Cican

As ações do Centro Estadual de Oncologia (Cican), em Salvador, serão realizadas em dois sábados (5 e 19). No dia 05, serão distribuídas 600 senhas para a realização de mamografia, a mulheres de 50 a 69 anos. As 100 primeiras farão o exame no mesmo dia, e as demais sairão com o exame agendado ainda para o mês de outubro.

Serviço:

O quê: Atendimento no Cican

Quando: 5 e 19 de outubro

Local: Cican, na Avenida Vasco da Gama

Hospital da Mulher

No dia 5 de outubro, o hospital vai fazer uma triagem para consultas com mastologista. Também haverá ações de humanização, com palestras educativas, musiocoterapia, além de ações de beleza para pacientes. Já no dia 26, serão nrealizadas 30 punções para pacientes. Também nos dias 26 e 27 serão antecipadas 40 cirurgias oncológicas (mastologia).

Serviço:

O quê: Consulta com mastologista, punção e cirurgias

Quando: 5, 26 e 30 de outubro

Onde: Hospital da Mulher, no Largo de Roma