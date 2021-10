Outubro Rosa: Shopping Paseo realiza evento sobre o Câncer de Mama

O Shopping Paseo promove um bate-papo instrutivo sobre o câncer de mama, na próxima quinta (28). A psicóloga Niliane Brito, a mastologista Aline Vianna, e a jornalista Gina Reis, que já foi diagnosticada e conseguiu superar a doença, falarão sobre saúde e autoestima feminina. A ação do “Outubro Rosa” acontece a partir das 16h e contará com apoio da Clínica Delfin, que disponibilizará uma profissional de enfermagem para aferimento de pressão arterial e distribuição de brindes.



Segundo dados da Fiocruz, quando descoberto no início, o câncer de mama tem 95% de chances de cura. A campanha Outubro Rosa vem justamente com o intuito de alertar a sociedade para o diagnóstico precoce e a possibilidade de cura. Em outubro, muitas campanhas mostram a história de superação de mulheres que enfrentaram o câncer de mama como exemplos de que a vitória é possível. Essa referência é um amparo para quem enfrenta a doença. Informação pode não só salvar como transformar vidas!



A quimioterapia, que é uma das formas mais eficazes de tratamento do câncer, também tem efeitos colaterais na autoestima das mulheres. A queda do cabelo e a possível perda da mama causam também dor e isolamento. A terapia entra nesse contexto como forma de resgate da identidade da mulher, lembrando que a busca por equilíbrio psicológico e emocional é de fato imprescindível, pois interfere, inclusive, na adesão ao tratamento.



“Cabe a cada mulher encontrar a sua própria resposta e descobrir meios de recuperar a autoestima, se olhar além, se enxergando como ser humano, com vulnerabilidades e anseios. Se reconhecer como sujeito que enfrenta dores, expressa sentimentos e, se possível, contar com uma importante rede de apoio, os amigos e familiares”, destaca a psicóloga e psicanalista Niliane Brito.