Outubro Rosa: SMS segue com programação especial nos postos de saúde de Salvador

A programação especial do ‘Outubro Rosa’ em Salvador segue na ativa. Com o objetivo de motivar os cuidados preventivos com a saúde da mulher, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) dá continuidade às ações nesta quarta (13) e quinta-feira (14). Ao todo, 29 unidades estão envolvidas para intensificar a oferta de consultas, exames e orientações em combate aos cânceres de mama e de colo de útero.



Os serviços podem ser encontrados, nestes dois dias, nos postos espalhados pela capital. No locais, são realizadas coletas de preventivos ginecológicos e exame clínico das mamas; encaminhamentos de mamografias, laqueadura, inserção de DIU e ultrassonografias mamária e transvaginal; testagem rápida para HIV, sífilis, HCV e HbsaAg; exame preventivo, clínico das mamas e encaminhamento para CEPARH; consulta com equipe de enfermagem; salas de espera com palestra sobre a importância da avaliação clínica e temas relacionados ao empoderamento feminino; busca ativa de mulheres para encaminhamento e realização de preventivo.



Para ter acesso às unidades que realizam esses procedimentos durante todo o mês de outubro da mobilização bastam acessar o card oficial da SMS e se conectar ao código QR ou acessar o site para ler toda a lista disponibilizada.



Neste ano até o mês de setembro, a SMS disponibiliza mais de 64 mil vagas para mamografia na própria rede e em clínicas conveniadas. Já nos Multicentros de Saúde da capital, ocorre o agendamento de mamografias e ultrassons para as mulheres encaminhadas dos Distritos.



Confira programação completa:



USF Lagoa da Paixão

13/10 (tarde)

Encaminhamento para mamografia e preventivo



USF Zumíra Barros

14/10 (tarde)

Coleta preventivo

USF Santa Mônica

13 e 14/10 (manhã): Palestras sobre Alimentação no climatério; Prevenção ao Suicídio; Cuidados com a saúde da mulher nos diversos ciclos da vida e Saúde bucal.



USF IAPI

13 e 14/10 (manhã): Palestra sobre Câncer de Mama e Colo de Útero; Orientação autoexame das mamas, distribuição de panfletos captação dos homens Cis e trans, solicitação de Mamografia.



USF Alto do Cabrito (todos os dias do mês de outubro):

Testagem rápida, consulta de enfermagem, exame clínico das mamas, encaminhamento para mamografia.

Mutirão de Preventivo



USF Pituaçu

13/10 (manhã) e 14/10 (manhã e tarde): Exames preventivos e clínicos



UBS Mário Andrade:

13/10 (manhã): Palestra sobre prevenção contra o câncer de mama e colo de útero

USF São José de Barros

14/10 (manhã e tarde): Exame Citopatológico, Testes rápidos ISTs, atendimento Odontológico e palestras



UBS Cabula Beirú/Pernambués:

13/10 (manhã): Roda de conversa: a importância do autoexame das mamas, distribuição de materiais informativos, exames preventivos.

14/10 (manhã): Roda de conversa: a importância do autoexame das mamas, distribuição

de materiais informativos, exames preventivos.



UBS Nelson Piauhy Dourado

13 e 14/10 (manhã e tarde): Mutirão para coleta do exame preventivo e exame clínico das mamas e Encaminhamento para realização de mamografia; Roda de conversa sobre autocuidado – Saúde da Mulher; Distribuição de laços cor de rosa para profissionais e comunidade; coleta de citopatologico e exames das mamas.



USF Calabar

13/10 (manhã): Coleta de citopatológico de colo de útero, exame de mamas, solicitação de mamografia, arte educativa, consultas odontológicas.