'Ovo com cuscuz é mais gostoso', canta criança e vídeo viraliza na internet

Sucesso nas redes sociais, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, o pequeno influenciador digital João Davi 'viralizou' neste fim de semana com um vídeo engraçado. Na gravação, feita pelos seus pais, o recifense aparece cantando enquanto segura um prato de cuscuz com ovo, uma 'iguaria' do povo do Nordeste. Assista abaixo.

O garoto já participou do quadro ''Famosos da Internet'', no Programa da Eliana (Reprodução/Instagram)

A paródia, feita com a música "Roça Roça", do MC Brinquedo, caiu no gosto da internet e foi compartilhado por muitos perfis nas redes sociais.

João tem uma página no Instagram (@joaodavioficiall) com uma marca de 1 milhão de seguidores. A conta é administrada pelos pais da criança. O pequenino já apareceu na televisão. Ele participou do Programa Eliana, no último dia 24 de novembro, onde cantou com o seu pai, Davi, no quadro “Famosos da Internet”. (veja o post no fim desta matéria)

A letra da música

"A menina não me quer

Só porque eu como ovo

Ovo, ovo com cuscuz é mais gostoso (bis)



A menina não me quer

Só porque eu como ovo

Ovo, ovo com cuscuz é mais gostoso (bis)"

Confira o vídeo em que João canta a música