Pabllo Vittar pode ser jurada no reality show Ru Paul's Drag Race

A fechação vai ser forte: Pabllo Vittar, Britney Spears e RuPaul, juntas, devem compor o júri do primeiro episódio da 11ª temporada do reality show de drag queens Ru Paul's Drag Race, apresentado pela drag queen homônima.

A informação vazou no aplicativo TV Time, que veícula informações sobre séries e atualizou a descrição do episódio-piloto da temporada. O texto foi o seguinte: "As Queens precisam fazer um vestido para impressionar a bitch original... Britney Spears! Com as juradas especiais Britney, e a drag queen brasileira, Pabllo Vittar".

Todo primeiro episódio da temporada do reality show conta com alguma supresa. Na nona, por exemplo, a cantora Lady Gaga fez uma participação especial.

As gravações aconteceram ano passado durante a estada da cantora em Los Angeles para a gravação de seu clipe para Não Para Não.