Pacheco e Lira dão prazo de 24h para receber respostas de Pazuello sobre vacinação

Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, pediram ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informações sobre o calendário de vacinação contra a covid-19 no Brasil. O prazo dado pelos parlamentares para receberem respostas foi de 24 horas.

Além disso, os presidentes também querem ter novas informações sobre a produção dos imunizantes no país pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pelo Instituto Butantan. No ofício enviado a Pazuello, eles solicitam que as respostas sejam dadas em "caráter de urgência".

"Considerando a urgência que nos impõe a pandemia ocasionada pela disseminação do vírus SARS-CoV-2 e a crescente taxa de óbitos por dia em decorrência da covid-19, solicitamos a presteza de V. Exa. no sentido de encaminhar as informações acima requeridas no prazo de 24 horas, a fim de que as Casas do Congresso Nacional possam adotar as providências cabíveis no combate à pandemia", diz o ofício.