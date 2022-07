Paciente acusa urologista de assédio sexual em Salvador

O urologista acusado de assediar sexualmente uma paciente durante uma consulta, em Salvador, vai prestar depoimento na 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho (DT/Rio Vermelho). A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela unidade policial e que oitivas estão sendo realizadas. O dia do comparecimento do acusado não foi divulgado.

A mulher, que não foi identificada, registrou um boletim de ocorrência na delegacia depois de uma consulta com o médico. A paciente denunciou que foi tocada nas partes íntimas pelo acusado.

A vítima ainda contou que chegou a relatar o constrangimento ao médico, que, por mensagens de celular, pediu desculpas e para que não fosse prejudicado, segundo informações do G1.

Procurado, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) disse, por meio de nota, que “orienta a paciente em questão a registrar uma denúncia na entidade, para que, de posse da identificação do acusado e dos demais documentos que compõem a denúncia, possa dar abertura e prosseguimento de uma investigação sobre o caso”, detalha o texto.