Paciente enfrenta medo de perder o braço enquanto espera por regulação no sul da Bahia

Cristiano Pereira Reis, de 33 anos, sofreu um acidente em casa, machucou o braço e está internado no Hospital Municipal Frei Silvério, em Una, cidade do sul da Bahia, desde o dia 04 de novembro de 2022. Ele continua aguardando por uma regulação do Sistema Único de Saúde (SUS) nesta segunda-feira (14) e corre o risco de ter o membro amputado.

O paciente informou que está com o braço quebrado e precisa passar por uma cirurgia urgente para tratar o ferimento. A fratura foi tão grave que está deixando o braço da vítima todo roxo. “Hoje faz 10 dias que eu estou internado aqui, meu braço está ficando cada vez mais roxo, eu sinto dores o tempo todo. Espero que por um milagre eu consiga uma vaga”, disse Cristiano, que trabalha como irrigador e mototáxi.

Cristiano deslocou o ombro e machucou o pulso. O acidente aconteceu em casa, quando ele escorregou no chão molhado e bateu o braço na quina da mesa. O paciente segue internado para conseguir medicação contra as dores fortes causadas pela fratura.

“Não tenho previsão de quando vou ser transferido. Não consigo trabalhar e minha esposa também está desempregada, porque precisa cuidar das nossas duas filhas. Os vizinhos que estão ajudando a gente, porque esses dias todos a gente está sem renda”, contou.

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) foi procurada para uma previsão de transferêcia do paciente, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem.