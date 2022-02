Paciente obesa é transferida para hospital de Salvador após quatro dias de espera

Uma paciente idosa de 77 anos ficou quatro dias em uma UPA aguardando transferência para uma unidade de saúde por falta de transporte e leito adequados para ela, que é obesa.

Ela estava na UPA de Arembepe, com baixa saturação. A transferência para o Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, foi feito por uma equipe do 12º Grupamento de Bombeiros Militar (12º GBM/Salvar) na noite do domingo (6).

Os militares foram acionados pela Central de Comunicação (Cicom). A idosa foi estabilizada e em seguida levada para o HGRS para que pudesse ser avaliada de forma mais minuciosa.

O marido dela fez um post nas redes sociais fazendo um apelo. "Conseguimos regulação para o HGE de Camaçari, mas foi cancelada porque não havia leito pra obeso. Conseguimos para o Ernesto Simões. Também foi cancelada porque não havia maca para obeso para o translado. Enquanto isso, ela está morrendo na UPA e eu estou destruído", escreveu ele.

A suspeita é que a idosa estava com influenza.