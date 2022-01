Pacientes com gripe estão ocupando leitos de UTI covid, diz Bruno Reis

Apesar da crescente no número de casos de covid-19, a doença não está impactando no sistema de saúde. Segundo o prefeito Bruno Reis, não há aumento da ocupação dos leitos de UTI por pessoas infectadas com a doença.

"Não há aumento da ocupação dos leitos de UTI por conta da covid. Muitas pessoas que estão chegando para o leito de UTI covid é por conta da gripe, e isso precisa ser dito", disse o prefeito, que atribuiu isso ao avanço da vacinação contra covid na cidade.

O prefeito disse ainda que nunca teve tantas pessoas próximas com covid-19. "Eu tenho diversos colaboradores com covid. Do filho do presidente da Câmara que positivou, a amigos, temos positivados como nunca antes nós tivemos, mas, graças a vacina, ninguém está precisando de hospitalização", afirmou.

Ainda de acordo com Bruno, o sistema de saúde está sendo pressionado por outras enfermidades, como a gripe. Ele disse ainda que houve uma redução expressiva dos leitos, mas a que a prefeitura tem condições de ampliar a capacidade.

O prefeito não descartou impor medidas restritivas, caso os casos de covid comecem a se agravar. "Caso os números impactem no sistema de saúde por conta da covid, nós vamos avaliar que medidas nós vamos tomar. Não descartamos medidas restritivas, de isolamento social, mas hoje ainda não são necessárias", afirmou.

Gripário

Para atender a demanda dos pacientes com gripe, a prefeitura prepara a reabertura do gripário Pirajá/Santo Inácio. A estrutura já está montada e unidade deve entrar em operação em até duas semanas.

De acordo com o prefeito, faltam algumas questões burocráticas a serem resolvidas e fazer a mobilização dos profissionais da saúde.