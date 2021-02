Pacientes com sintomas leves de Covid-19 não serão atendidos nas UPAS

A partir de segunda (1), haverá a interrupção do atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) municipais e estaduais dos casos leves de covid-19. Quem tiver esses sintomas será atendido nas Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira. O anúncio foi feito pelo Secretário de Saúde de Salvador, Léo Prates.

A orientação do secretário é de que os pacientes classificados, na triagem, com as pulseiras azul e verde não sejam atendidos na UPA e sejam encaminhados para uma Unidade Básica de Saúde. Léo Prates explica que a medida foi tomada para evitar aglomerações nas UPAs e direcionar o seu trabalho somente para atendimentos de urgência e emergência.

" Upas são vocacionadas para urgência e emergência. Por isso, os pacientes que na triagem feita por um médico forem classificados como azul e verde não serão atendidos, serão encaminhados para as Unidades Básicas de Saúde para não gerar aglomeração nas UPAs e para direcionar o trabalho das UPAS ao que estão destinadas", disse Leo Prates.

Os atendimentos de menor gravidade só voltam a ser realizados nas UPAS durante os finais de semana, quando as UBS fecham.

De acordo com a definição publicada pelo Ministério da Saúde, as UBS são a porta de entrada para o SUS. Os problemas de saúde mais comuns, o dia-a-dia da saúde e os exames de rotina devem ser feitos nelas, mais conhecidas como postos de saúde. O objetivo desses postos é atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhar aos hospitais.

Já para os casos de agravo, urgências, como acidentes, fraturas, infartos e AVCs, o paciente será encaminhado para alguma UPA.