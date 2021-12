Pacientes do Martagão recebem visita surpresa do cantor Saulo

Os pacientes do Hospital Martagão Gesteira receberam a surpresa de um certo Papai Noel do axé nesta segunda-feira (20). O cantor Saulo, parceiro da instituição filantrópica há anos, distribuiu presentes para crianças e adolescentes da oncologia e do ambulatório e fez ainda uma pequena apresentação musical, com direito a uma inauguração simbólica do “Cantinho do Saulo”.

Trata-se do ambulatório do setor de oncologia pediátrica, que foi reformado e recebeu esse nome em homenagem ao artista. Saulo é considerado o embaixador da oncologia do Hospital. “Essa é uma das maiores vitórias da minha vida”, afirmou o cantor.

Todos os anos, nas semanas próximas ao Natal, o Martagão costuma receber a visita de diversos parceiros da instituição, que realizam ações voltadas para os pacientes, como a entrega de presentes, atividades lúdicas, entre outras. O cantor se soma a essa rede de solidariedade que ajuda o Hospital.

“É uma glória vir aqui. Quando eu vim no Martagão pela primeira vez, senti o amor real para além do ofício. Eu vi a coisa humana que a gente busca o tempo inteiro. Minha relação com o Hospital tem sido em níveis humanos”, afirmou Saulo que, nos últimos anos, participou de diversas ações da instituição. Ele se apresentou ao lado do maestro Luciano Calazans.

Campanha

A visita de Saulo ocorre no momento em que o Martagão está em campanha de fim de ano para arrecadar recursos para o Hospital. Para ajudar, doações de qualquer valor podem ser feitas via Pix (por meio da chave doeagora@martagaogesteira.org.br) ou pelo site da instituição.

O Martagão Gesteira é um hospital 100% SUS, que depende de doações e parcerias para cobrir seu déficit mensal. Por ano, são mais de 80 mil crianças atendidas de todo o estado e mais de 500 mil atendimentos. Disponibiliza 28 especialidades médicas, dentre elas oncologia, cardiologia, neurologia. É um hospital de alta complexidade que, na pandemia, passou a ter uma UTI e uma enfermaria exclusivas para Covid. Em 2020, passou a realizar transplante de medula óssea pediátrico, o único hospital no estado a fazer esse procedimento pelo SUS para crianças de 0 a 14 anos.