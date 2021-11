Pacientes infectados com ômicron estavam na Europa antes de chegarem à África do Sul

Autoridades de Saúde da Holanda anunciaram nesta terça-feira (30) que duas pessoas testaram positivo para a variante ômicron do coronavírus 11 dias antes da chegada dos voos da África do Sul com contaminados. Isso pode significar que a cepa já estava presente na Europa antes de ser detectada por médicos sul-africanos.

"Ainda não está claro se as pessoas envolvidas [nos casos anteriores] também estiveram na África do Sul", disse o RIVM.

O órgão também informou que os serviços de saúde locais já começaram a rastrear as pessoas com quem os infectados tiveram contato.

Bélgica e a Alemanha também confirmaram os testes de amostra sobre a variante e estão indicando quem estava nos países antes que as autoridades de saúde sul-africanas alertassem a OMS. A França também confirmou seu primeiro caso de Covid-19 pela ômicron hoje.

Pelo menos 14 pessoas em voos de Joanesburgo e da Cidade do Cabo chegaram a Amsterdã em 26 de novembro com a nova variante, de acordo com o Instituto Nacional para a Saúde Pública da Holanda.

Diante dessas novas descobertas, autoridades holandesas querem testar mais de 5 mil passageiros que chegaram em voos de países da região sul do continente africano.