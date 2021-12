Pacientes realizam manifestação na UPA dos Barris

Pacientes que buscaram atendimento no gripário da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris, em Salvador, na tarde desta segunda-feira (13), realizaram uma manifestação em frente à unidade de saúde. De acordo com Polícia Militar e Transalvador, manifestantes chegaram a fechar os dois sentidos da vida por um curto período de tempo, até 13h.

O protesto teria acontecido devido ao tempo de espera gerado pela alta demanda de atendimentos. Procurada através de mensagens e ligações, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não retornou até a publicação da matéria.

Entretanto, desde novembro, Salvador tem registrado o aumento dos casos de Influenza. No ano, foram contabilizados 56 casos da gripe, ao que a SMS pede para que as pessoas continuem utilizando máscara, para evitar um surto da doença.

Em razão disso, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) também emitiu um alerta, no início de dezembro, quanto à necessidade de intensificar as ações de acompanhamento dos casos suspeitos da Síndrome Respiratória Grave (SRAG).