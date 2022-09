Padrasto é filmado agredindo e sufocando enteado de 4 anos em Niterói

Um homem é investigado depois de ser filmado agredindo o enteado, uma criança de 4 anos, em um condomínio de Niteróio, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O crime foi em fevereiro e câmeras do prédio registraram a cena.

Victor Arthur Possobom aparece esmurrando e sufocando a criança. O primeiro vídeo mostra a recepção do condomínio, quando os dois estão sentados no sofá. Victor olha ao redor e ao ver que ninguém está perto bate e sufoca a criança, até perceber a aproximação de uma pessoa.

O outro vídeo é da câmera do elevador. O padrasto aparece colocando a mão na boca e no nariz da criança.

Segundo reportagem do G1, nas redes sociais Victor Arthur exibe fotos da família, palavra que inclusive tem tatuada no peito. Apesar disso, ele tem histórico de agressão a parentes.

O homem já foi preso por bater na própria mãe e é acusado por agressão e cárcere pela ex-namorada, mãe do menino filmado sendo agredido.

A mãe da criança, Jéssica Jordão Carvalho, disse que só teve viu as imagens essa semana. Na época do crime, ela ainda namorava com Victor. A investigação ficou parada até agora por conta do sumiço das imagens.

"Não consigo acreditar que uma pessoa seja capaz de fazer isso com uma criança", disse a mãe à TV Globo. Ela relembrou que nos dois anos de namoro, Victor a agrediu várias vezes.

"Ele colocava sempre a luva de boxe pra eu não ficar com tantas marcas e falava pra eu ficar parada e me batia", disse.

Depois da agressão à criança, o menino foi morar com o avô e Jéssica foi mantida em cárcere privado por Victor. Ela diz que não tinha acesso ao telefone e era constantemente espancada e estuprada. No período, Jéssica engravidou e acabou abortando por conta das agressões. Ela ainda tem uma filha de cinco meses com Victor.

Jéssica conseguiu fugir em julho, mas teve que deixar a filha e diz que foi proibida de ver a menina.

Ontem, a polícia pediu a prisão de Victor, que está foragido.