Padrasto premeditou crime, diz mãe de mulher morta a facadas

Com o olhar fixo para o chão da sala, a dona de casa Maria Anunciação Carvalho dos Santos, 61anos, revivia toda aquela trágica cena, ocorrida na noite desta quinta-feira (2) em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). "Ela estava ali, coberta de sangue e eu sem poder fazer nada", repetia sobre os momentos finais de sua única filha, Elineide, 35, golpeada com uma faca pelo padrasto. Ainda cabisbaixa, a mãe da vítima fez uma revelação: "Ele planejou. Ele já chegou com a faca", disse ela sobre o acusado, José Dias Luz, o Zé do Dendê. Ele trabalhava na zona rural da cidade.

A declaração foi dada na manhã desta sexta (3) aos policiais civis que investigam o caso. Até o momento, Zé do Dendê não foi localizado.

Apesar de ainda estar em estado de choque, Maria da Anunciação disse que a faca usada no crime não é da casa dela. "Não, não era daqui. Ele já veio com a faca da rua. Ele trouxe escondida na cintura e atacou minha folha por trás", contou ela emocionada.

(Foto: Bruno Wendel/Divulgação)

A dona de casa disse que momentos antes do crime, a filha havia reclamando, como de costume, da embriaguez de Zé do Dendê, que por sua vez, que revidou com alguns palavras.

"Nessa hora me levantei e fui a cozinha. Instantes depois, ouvi minha filha me gritando: 'Mãe, mãe!'. Quando olhei para trás, ela estava no chão, sangrando e ele correndo", contou.

Dona Maria da Anunciação disse que conhecia Zé do Dendê há cinco anos, mesmo período em que ele passou a morar na casa dela. "Ele nunca gritou comigo, nunca me bateu, mesmo quando bebia. Às vezes quando ele chegava muito bêbado, mandava ele embora, mas depois voltava. Nunca imaginei que ele pudesse fazer isso", declarou a mãe da vítima.