Padrasto que quebrou costelas do enteado é morto; mãe continua foragida

O corpo de um homem foi encontrado com várias marcas de bala nesta quarta-feira (5), no litoral de São Paulo e, de acordo com a Polícia Civil, seria do padrasto que espancou e quebrou as costelas de um menino de 5 anos há algumas semanas.

A mãe do menino, no entanto, não foi encontrada próximo ao corpo do marido e segue foragida, sendo procurada pela PC. O corpo do padrasto, segundo o G1, tinha marcas de tiros no tórax, no olho direito e nas mãos.

Ele foi encontrado usando um casaco cinza, uma blusa preta e uma bermuda estampada azul e foi identificado como Julian. Apesar dele ser de maior, o caso envolve o menor de 5 anos, então a apuração do caso está sob segredo de Justiça.

O caso

O pai do menino cuidava da criança em tempo integral, mas perdeu a esposa para o câncer. A ex-mulher, mãe do menor de 5 anos, comentou que ficaria com o filho para que o ex-marido se erguesse após a perda.

No entanto, dias depois, a criança passou a ser espancada pela mãe e o padrasto. A conselheira tutelar Valdelice Alves revelou que a criança foi brutalmente agredida e colocada em um banho gelado, precisando ser reanimada.

"Ele contou que a mãe bateu nele e depois colocou ele no banho gelado. O menino chegou no hospital com hipotermia, por isso foi preciso essa reanimação", contou.