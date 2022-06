Padre é afastado da Arquidiocese de Natal após envolvimento em escândalo sexual

O padre Júlio Cezar Souza Cavalcante, sacerdote na Arquidiocese de Natal, foi afastado de suas funções após repercussão de um suposto envolvimento em escândalo sexual. O caso veio à tona depois que áudios entre o padre, um fiel da igreja e sua esposa vazaram nas redes sociais e viralizaram. Em nota, a igreja informou que vai instaurar uma investigação para apurar o envolvimento do religioso no caso.

Na gravação atribuída aos envolvidos, eles conversam sobre os encontros sexuais entre o padre e o marido da fiel. O áudio, de aproximadamente 10 minutos, foi gravado pela esposa do suposto amante do padre, que inclusive realizou a cerimônia de casamento do casal.

A decisão pelo afastamento do padre Júlio foi confirmada na tarde desta sexta-feira pelo perfil da Arquidiocese no Instagram. Em nota, a igreja informa que o Arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, afastou padre Júlio de todas as funções ministeriais que exercia na Paróquia de Nossa Senhora de Candelária. Ele ficará longe das atividades até que toda a situação seja apurada.

Ainda em nota, a igreja determinou que fosse aberta uma investigação prévia, conforme prescreve o Direito Canônico, para que sejam averiguadas as possíveis responsabilidades. Após a conclusão da apuração "serão tomadas as devidas providências".

"Rogamos ao Bom Deus que tudo seja esclarecido e, para o bem do povo de Deus, possa reinar a paz nos corações", conclui o texto.