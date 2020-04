Padre Jonathan, da Paróquia São Francisco de Assis, é diagnosticado com covid-19

A Arquidiocese de Salvador teve seu segundo sacerdote diagnosticado com o novo coronavírus. Trata-se do padre Jonathan de Jesus da Silva, de 28 anos, que atua na Paróquia São Francisco de Assis, em Saramandaia.

De acordo com nota oficial divulgada por Dom Murilo Krieger, administrador apostólico da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, o padre não apresenta todos os sintomas característicos da covid-19 e, portanto, está se recuperando na própria Casa Paroquial. Ainda não se sabe como ele foi contaminado com o vírus.

O primeiro sacerdote confirmado com a doença foi Bento Viana, de 53 anos. Ele chegou a ser internado no Hospital São Rafael, onde é Capelão, mas já teve alta. O padre ainda atua na Paróquia Ascensão do Senhor, no Centro Administrativo da Bahia.

"Peço as orações de todos por este sacerdote, pelo Pe. Bento Viana, que se recupera muito bem, pelos demais sacerdotes e profissionais da saúde que têm se dedicado ao acompanhamento dos enfermos", disse Dom Murilo, no comunicado.