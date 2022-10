Padre Kelmon é reconhecido em voo e ouve 'Viva São João' e jingle de Lula

O candidato à presidência Padre Kelmon (PTB) foi reconhecido por passageiros em um voo de Salvador para São Paulo neste domingo (2). Ele votou na capital baiana, em uma escola no Cabula. Dentro do avião, o político foi recebido com músicas de festa junina e pessoas cantando o jingle de Lula (PT).

No último debate, na noite de quinta, na Globo, a candidata Soraya Thronicke (União Brasil), chamou Kelmon de "padre de festa junina". Depois, uma fantasia junina dele viralizou nas redes sociais, dando ainda mais força à piada.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, os passageiros cantam "Viva São João" e "Olê, olê, Olê, olá, Lula, Lula" - no debate, o candidato fez uma linha auxiliar ao presidente Jair Bolsonaro.

A cantora Daniela Mercury estava no mesmo voo. "Gente, o tal do padre estava no meu voo. Tive que cantar música de São João. O voo acompanhou", escreveu.

Kelmon chegou por volta das 8h15 para votar na Escola Adroaldo Ribeiro Costa, no bairro do Cabula, acompanhado de assessores. Questionado se a instituição permite que ele se candidate, disse que teve licença para exercer "a evangelização da política".

"Todo político também se diz cristão, todo político não precisa de orientação?", disse. Ele voltou a repetir que faz parte de uma linha da igreja católica ortodoxa com sede no Peru e que as pessoas desconhecem.