Padre larga a batina, se assume gay e vira astro pornô aos 78 anos

A história de um ex-padre que se descobriu gay e resolveu investir em uma carreira pornô chamou atenção nos EUA. Norm Self, hoje com 83 anos, chegou a exercer o ofício de padre na Igreja Católica, mas hoje se dedica à indústria de entretenimento adulto.

Norm começou sua vida no sacerdócio novo, aos 18 anos. Alguns anos depois, contudo, notou que não era sua vocação. Ela abandonou a batina e se casou com uma mulher, com quem ficou por 28 anos.

Mas as mudanças não apraram por aí. Já aos 60 anos, no final dos anos 1990, ele começou a sentir atração por homens e acabou descobrindo que era homossexual.

Duas décadas depois, ele protagonizou seu primeiro filme pornográfico, em 2017, quando tinha 78 anos. "Meu colega de quarto me perguntou se eu participaria de um filme. Fui convidado e de repente tive toda essa atenção", conta Norm em um documentário sobre a indústria pornô, citado pelo The Sun.

Norm declarou que a vida na indústria pornô o deixa realizado. "Nós vamos fazer sexo de qualquer maneira. Então, por que não fazer disso uma experiência libertadora e de união, em vez de escondê-la nas sombras?", diz.

Atualmente, Norm também atua como reverendo, cobrando até 375 dólares por sessões de "intimidade sagrada" para pessoas que buscam melhorar a vida sexual.