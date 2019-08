Padre rouba R$ 400 mil de igreja para gastar com homens que conheceu em app gay

Foto: Divulgação/Chester County District Attorney’s Office

Um padre americano foi preso acusado de desviar cerca de 100 mil dólares (R$ 400 mil) da paróquia onde ministrava para gastar com homens que conhecia no aplicativo gay Grindr. Prisão aconteceu no estado da Filadélfia.

Joseph McLoone, de 56 anos, comandava desde 2010 a paróquia em Downingtown (Pensilvânia, EUA). Há cerca de ano atrás as suspeitas do delito começaram a aparecer. A investigação descobriu que o reverendo Joseph abriu uma conta secreta à qual transferia valores destinados em doações à paróquia, de acordo com reportagem da "Philadelphia Magazine".

Com o dinheiro, o padre pagou jantares caros, viagens e até o aluguel de uma casa de veraneio em Ocean City (Nova Jersey, EUA). Além disso, por meio de pagamentos on-line, ele transferiu dinheiro aos homens que conheceu no Grindr. Um deles era um presidiário.

O dinheiro desviado era oriundo de doações pela celebração de casamentos, funerais e missas em homenagem à falecidos.