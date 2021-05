Padroeiro de Salvador,  São Francisco Xavier será homenageado em missa

O Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, presidirá uma Missa na Catedral Basílica de Salvador, na próxima segunda-feira (10), às 11h, em ação de graças pelos 335 anos de consagração da capital baiana a São Francisco Xavier. A Celebração Eucarística será concelebrada pelo pároco da Catedral, padre José Abel Pinheiro.

Em virtude da pandemia, este ano não haverá a tradicional procissão e os fiéis que desejarem participar da Missa devem entrar em contato, previamente, com a secretaria da Catedral, pelo telefone (71) 3321-4573. Neste dia, os vereadores da Câmara Municipal de Salvador renovam os votos de trabalho pela cidade.

“São Francisco Xavier, este grande missionário de Jesus, já intercedeu pela cidade do Salvador em duas ocasiões de epidemia: em 1686, quando nosso povo sofreu com a febre amarela, e em 1855, quando livrou nossa população da cólera morbus. Neste ano, em que comemoramos 335 anos do seu patronato na cidade do Salvador, louvemos a São Francisco Xavier, pedindo sempre a sua poderosa intercessão junto a Deus”, afirma o coordenador da Devoção a São Francisco Xavier, padre Ângelo Magno Carmo Lopes.

A cidade, que tem o nome do Salvador, também é abençoada por todos os santos. De uma ponta a outra, é possível encontrar bairros, ruas e avenidas que ganharam nomes de homens e mulheres que alcançaram a santidade a partir dos seus testemunhos de vida. Também a capital baiana recebeu, por uma graça, um padroeiro: São Francisco Xavier. Sim, para quem não sabe, o padroeiro da cidade de Salvador é São Francisco Xavier!

No calendário litúrgico católico, a festa de São Francisco Xavier é celebrada no dia 3 de dezembro. Então, por que em Salvador essa festa ocorre no dia 10 de maio? Ainda nos tempos coloniais e do Brasil império, nossa cidade foi assolada, duas vezes, pela peste: uma em 1686 pela febre amarela e a outra, pela cólera morbus, em 1855. Como São Francisco Xavier morrera de peste, os jesuítas sugeriram à população implorar a intercessão do santo. O atendimento foi imediato. A peste cessou logo. Houve, então, um movimento popular que atingiu as autoridades locais (no tempo o chamado Senado da Câmara), e foi dirigido ao Papa de então, um pedido para que fosse declarado São Francisco Xavier padroeiro de Salvador. Em bula solene, datada de 10 de maio, foi São Francisco Xavier proclamado padroeiro, quer dizer, protetor especial da capital da Bahia.

Nessa época, o povo e as autoridades, em grande regozijo, com grandes manifestações públicas, se comprometeram a celebrar, a cada ano, no dia 10 de maio, esse valioso patrocínio do Santo Jesuíta, e realizar, à custa do erário da municipalidade, uma procissão e mais solenidades religiosas condizentes.