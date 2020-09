Padroeiro do animais, São Francisco de Assis terá programação especial virtual em Salvador

“São Francisco, profeta da Criação”. Este é o tema central que norteia as homenagens em preparação à festa do santo conhecido como protetor dos animais, São Francisco de Assis. O novenário, que teve início no dia 25 de setembro e segue até o dia 3 de outubro, na Igreja e Convento São Francisco, localizados no Centro Histórico de Salvador, está estruturado na espiritualidade franciscana em torno do Cântico das Criaturas, relacionado aos eixos da Encíclica do Papa Francisco Laudato Si (Louvado sejas), que completa cinco anos, e também pelo "Jubileu da Terra", que será encerrado no dia 4, e celebra os 50 anos do estabelecimento do Dia Mundial da Terra.

O novenário acontece sempre às 18h, com a presença de até 50 pessoas que podem entrar no templo pela ordem de chegada. A cada Celebração os fiéis rezam as orações escritas por São Francisco de Assis em ritmos baianos e, após a novena, acontece o “chá com o frei”, que é quando os freis do Convento de São Francisco entregam duas ervas medicinais da sabedoria popular baiana acompanhadas de chá e da explicação dos benefícios para a saúde.

No dia de São Francisco, 4 de outubro, a Missa Solene terá início às 10h e será presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha. Logo após a Celebração Eucarística, serão distribuídas mudas de plantas nativas da capital baiana e uma carreata percorrerá as principais ruas do Centro de Salvador, saindo e retornando para o Convento. Ao longo de todo o dia os devotos terão acesso à Igreja e às 18h poderão participar de mais uma Missa.

Como apenas um número reduzido de fiéis pode participar presencialmente do novenário e das Missas no dia festivo, toda a programação está sendo transmitida, ao vivo, pelo Youtube [para localizar o canal, o internauta deve inserir o nome Convento de São Francisco na caixa de busca].