Pagamento da 16ª parcela do Salvador Por Todos começa nesta quarta (28)

O pagamento da 16ª parcela do Salvador Por Todos começa nessa quarta-feira (28). Neste mês, serão contempladas 4.278 pessoas com idade inferior a 42 anos, conforme projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores de Salvador.

O benefício de R$270 para trabalhadores informais é pago pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre). São contempladas as pessoas que ficaram impossibilitadas de trabalhar devido ao isolamento social, entre elas pessoas em situação de rua, ambulantes, barraqueiros, donos de quiosques, baianas de acarajé, feirantes, baleiros, guardadores de carro, recicladores, mototaxistas, taxistas e motoristas de aplicativo acima de 60 anos.

Confira o cronograma de pagamento:

Nomes iniciados com as letras A, B, C, D e E: saque a partir do dia 28/7 (quarta-feira)

Nomes iniciados com as letras F, G, H, I, J, K, L: saque a partir do dia 29/7 (quinta-feira)

Nomes iniciados com as letras M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Y, X, Z, K e W: saque a partir do dia 30/7 (sexta-feira)