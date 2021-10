Pagamento de boleto fica fora do ar no Nubank nesta segunda (4)

O banco digital Nubank apresenta dificuldades no pagamento de boletos nesta segunda-feira (4), segundo relato de usuários nas redes sociais. O problema atinge os aplicativos do iOS e Android. A empresa afirma que é uma oscilação do serviço e pede para que os clientes impedidos agora tentem novamente fazer o pagamento mais tarde.

De acordo com o DownDetector, o bug tem relatos desde às 10h de hoje. O site aponta que as notificações sobre problemas vieram de várias regiões do país, incluindo capitais como Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Fortaleza.

Apesar do problema com boletos, o aplicativo está funcionando dentro da normalidade em outras funções, como trasnferência e pix, entre outros.

"Identificamos uma oscilação nos pagamentos de boletos usando a conta Nu, mas já estamos trabalhando para que seja resolvido o mais breve possível. Vale lembrar q se o pagamento constar como "Pendente" é só aguardar. Se não conseguiu concluir, é só tentar novamente mais tarde, tá?", publicou o Nubank no Twitter.

A falha acontece em meio a um momento de queda de serviços de rede social, como Instagram e WhatsApp, mas não há ligação, a princípio.