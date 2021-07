'Pago R$ 140 mil de aluguel para motoboy sentar aqui?', diz dono de restaurante

Uma discussão entre empresário e motoboy no Distrito Federal viralizou nas redes sociais. A confusão aconteceu no sábado (17), enquanto o entregador aguerdava para retirar encomendas do restaurante.

O sócio do restaurante Abbraccio não gostou de ver o entregador usando o espaço do ParkShopping para carregar o celular. "Pago R$ 140 mil de aluguel para motoboy sentar aqui?", chega a dizer ele. Durante a confusão, filmada por outro motoboy, ele afirma que excluiu o entregador da plataforma on-line. "Na minha loja, você não pisa mais não".

As imagens mostram o homem indo até um funcionário do shopping e dizendo que "isso não pode acontecer", se referindo ao motociclista estar carregando o celular. "Estou nesse shopping há 15 anos. Não vai chegar motoboy e achar que manda não".

O motociclista Everton Santos Silva disse ao G1 DF que o espaço chamado de "doca" é usado como ponto de apoio dos entregadores que estão esperando por um pedido dos restaurantes do local. No sábado, ele diz que esperava há 30 minutos quando um dos donos do restaurante saiu com o pedido na mão e afirmou que o motoboy teria destratado funcionários do local.

O entregador diz que ele havia reclamado do atraso na preparação do pedido, que não acontecia pela primeira vez. "Ele começou a falar que não era pra usar a tomada e se exaltar. A gente se sente humilhado, né?", diz ele. Everton diz que ficou nervoso e desistiu da entrega.

O grupo que detém a marca Abbraccio divulgou nota afirmando que o sócio em questão, que não teve nome informado, foi afastado. O Park Shopping diz em nota que o espaço também é usado pelos entregadores e lamentou o fato. "Respeitamos todos os públicos e prezamos pela boa convivência e relacionamento cordial entre lojistas, colaboradores, prestadores de serviço, clientes e todos que circulam e trabalham no shopping".