Pai acusado de estuprar filhos de oito e quatro anos é preso na Avenida ACM

Um homem acusado de estuprar os duas crianças foi preso nesta sexta-feira (15), na Avenida ACM, em Salvador. Os crimes de violência sexual eram praticados contra os próprios filhos do criminoso, uma menina de 8 anos e um menino de 4.

Segundo investigação policial, os abusos aconteciam mesmo antes do nascimento do segundo filho. Os crimes ocorriam há cerca de cinco anos, no Engenho Velho da Federação. O homem foi preso graças a denúncia feitas por familiares.

Segundo a delegada Érica Guimarães, que investiga o caso, o abusador foi preso menos de 24 horas após as denúncias. Ela conta ainda que uma das vítimas enviou áudios relatando os abusos para as mães de duas amigas, o que deu origem à denúncia.

“Todo esse material e os depoimentos coletados contribuíram para a elucidação. As crianças passaram por exames periciais e os laudos vão complementar o inquérito”, detalhou. Já o pai passou por exames de lesões corporais e será encaminhado para uma unidade do sistema prisional.