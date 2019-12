Pai atropela filho de três anos em Belo Horizonte

Uma criança de três anos morreu após ser atropelada pelo próprio pai neste domingo (22), no bairro Paquetá, em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu quando o pai manobrava uma caminhonete dentro do terreno onde fica a casa da família.

Policiais que foram atender à ocorrência chegaram ao local e se depararam com o pai desesperado dentro do imóvel. O garoto foi levado para o Hospital Odilon Behrens, onde a equipe médica tentou reanimar a criança. No entanto, apesar dos esforços, ele não resistiu aos ferimentos.

O pai contou aos militares que sentiu um impacto sob a caminhonete enquanto manobrava e saiu para olhar o que era. Ao descer do veículo, ele se deparou com a criança já ferida.