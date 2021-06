Pai dá bronca em filho baleado pela PM após assalto: 'Você não precisa roubar'

O pai de um jovem preso em flagrante após assaltar veículos no Guarujá, litoral de São Paulo, se revoltou com a atitude do filho, que foi baleado pela Polícia Militar. As informações são do G1.

Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, o pai precisa ser contido por um Policial Militar para que não avance sobre o rapaz.

Revoltado, ele diz que sustenta o rapaz, junto com a mãe, para que ele não precise roubar. O homem chega a dizer que caso perceba que o suspeito volte a andar com "pessoas erradas", ele entregará o filho para a polícia imediatamente.

"A sua mãe te dá rio de dinheiro [...] para você não roubar ninguém. Você ainda vai roubar os outros? Deus me perdoe ainda falar assim. Você não precisa roubar ninguém. A gente dá de tudo pra esse cara", diz o pai revoltado com o filho.

Ainda de acordo com o G1, o caso ocorreu no último sábado. Na ocasião, um motorista foi surpreendido por dois homens armados em uma avenida movimentada da cidade.

O plano dos criminosos foi frustardo pois dois policiais estavam em uma viatura perto do local. Ao verem a situação, os militares partiram para a abordagem. Um dos assaltantes conseguiu fugir, mas o outro foi detido ao tentar atirar contra os policiais.

Os PMs revidaram e o acertaram com disparos de arma de fogo na perna esquerda e no ombro direito. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O rapaz segue internado em estado estável.

Com ele foi apreendido um simulacro de arma de fogo usado no crime e recuperado o celular de uma das vítimas avaliado em R$ 3 mil. Foi solicitado exame residuográfico nas mãos dos policiais que atenderam a ocorrência. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do Guarujá como tentativa de roubo.