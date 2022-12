Pai da jovem que teve rosto cortado em ônibus diz temer novos casos: 'Pode ser fatal'

A estudante de enfermagem Stefani Firmo, de 23 anos, que teve o rosto cortado enquanto dormia durante uma viagem de ônibus de Recife para Salvador, relembrou o episódio e contou que acordou no susto, ao sentir uma ardência no rosto. O pai dela, Agnaldo Filmo, afirmou que a família espera por justiça e disse temer que novos casos do tipo aconteçam. "Creio que nesse caso a justiça vai se sensibilizar a altura de solucionar esse caso. Nâo pode ficar impune. Estou sentindo por mim e por uma pessoa que pode tá acontecendo (o mesmo ataque) nesse momento pela mesma pessoa e pode ser fatal", afirmou ele em entrevista à TV Bahia.

"Senti impacto, uma batida muito forte no meu rosto. Acordei imediatamente. Em seguida senti uma ardência, coloquei a mão no resto e vi que estava sangrando muito. Ai eu levantei, me direcionei à poltrona de minha amiga para pedir ajuda", contou Stefani, também à TV Bahia.

Depois que Stefani e a amiga falaram com o motorista, ele parou em um posto da Polícia Rodoviária Estadual, que orientou que eles fossem até a delegacia de Conde, cidade na Linha Verde por onde o ônibus passava na hora. A unidade estava fechada na hora e as amigas então ligaram para o plantão policial. A viatura levou Stefani para o hospital e depois ela conseguiu registrar a ocorrência na Delegacia do Turista de Conde.

Só depois disso a jovem seguiu a viagem - no mesmo ônibus que uma passageira que foi encontrada com uma faca, mas não ficou detida por falta de provas que a ligassem ao crime. "Ainda busquei informação, falando se não tinha como retirar a pessoa suspeita, até porque encontrou com faca e tudo mais, Mas os policiais falavam que devia partir da empresa, a empresa que devia partir dos policiais. E naquele momento só queria chegar a Salvador. Fui ao lado do motorista e mainha amiga no chão", contou.

Segundo a Polícai Civil, todos os passageiros foram ouvidos, mas nenhum afirmou ter visto a ação criminosa. Uma faca foi localizada com uma passageira e o objeto foi encaminhado à perícia. As imagens das câmeras de segurança do ônibus já foram solicitadas e devem ser analisadas em breve.