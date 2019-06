Pai de Anitta dá tapas na bunda de Jojo Todynho: 'Delícia'

Anitta deu uma festa junina em sua mansão nesta terça-feira (25). E dois convidados em particular aparentemente tiveram uma 'festinha particular'. Mauro Machado, pai da cantora, dançou funk com a cantora Jojo Todynho e aproveitou o momento sedutor para dar uns tapinhas na bunda da funkeira

Ao ver a cena, Anitta ficou em choque, mas gostou da cena e pediu para continuarem. “Vai, pai! Eita, caralh*! Jojo, delícia!”, gritou a cantora enquanto Jojo rebola freneticamente para o pai de Anitta indo até o chão e o puxando pela gravata.

Além dos dois, quem aproveitou a festa foi Neymar e Gabriel Medina. Sem climão, os dois curtiram a noite ao lado de Pedro Scooby, atual de Anitta. Giovanna Lancellotti, Fernanda Paes Leme e Luisa Mell também marcaram presença.