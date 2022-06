Pai de Anitta descobriu câncer no pulmão após sofrer AVC: 'curado 100%'

Mauro Machado, pai da cantora Anitta, revelou nesta terça-feira (7) que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na semana passada e, após realizar exames, acabou descobrindo um câncer no pulmão. Painitto, como é conhecido pelos fãs da cantora, passou por cirurgia e a biopsia revelou a ausência da doença.

"Meu pai está 100% curado, um milagre. Lembra que eu pedi um milagre?", disse Anitta nos stories do Instagram.

Na última semana a cantora chegou a cancelar a participação numa festa junina por conta da cirurgia do pai - na época, foi revelado somente que era um problema de saúde de um familiar. Na segunda-feira (6), ela postou uma foto do pai se recuperando no hospital. Até então, a doença não tinha sido revelada.

Após o resultado da biopsia ter sido divulgado, a cantora comemorou muito e contou detalhes para os fãs. "Deu tudo certo, a cirurgia saiu como a gente esperava. O próximo passo era saber o resultado da biópsia para saber as coisas que tinham ao lado [do câncer] para saber se tinha metástase Não teve", continuou.

Feliz com o resultado, a cantora irá reunir a família, amigos e convidados em uma festa junina de improviso em sua casa nesta quarta-feira (8). "Curado 100%. Está saindo do hospital já já, vai continuar, óbvio, em observação. Porém um milagre. Obrigada, Deus, Omulu, orixás", completou.