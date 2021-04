Pai de Anitta rebate acusação de 'furar fila' para ser vacinado nos EUA

Mauro Machado, pai de Anitta, rebateu críticas que diziam que ele furou a fila para ser vacinado nos EUA. Panitto, como é conhecido, postou imagens de sua imunização em Miami nas redes sociais na quarta-feira (31).

"Olha só a mensagem que recebi no meu Facebook. Isso me absolveu de todas as acusações de 'jeitinho', fura fila e coisas piores. Quando citei o presidente Biden, foi porque ele é do bem", escreveu Panitto, mostrando um print que indicava pontos de vacinação.

No texto, ele disse que há um cartão de vacina com código de QR para impedir falsficações nos EUA. Ele ainda opinou sobre a necessidade de imunização para todos. "Futuramente teremos, no mundo inteiro, locais e eventos que só entrarão pessoas vacinadas".

Ele ressaltou que nos EUA a vacinação está bem mais ampla, no momento, que no Brasil. "Biden mandou vacinar sem olhar a quem. Latinos, cubanos, árabes, judeus, e todos os gêneros sociais. Turista está aqui e tem vacina disponível, porque não vacinar? Na semana que vem, pessoas com 30 anos estarão liberadas para vacinar", disse.

O pai está nos EUA com Anitta. A cantora celebrou 28 anos na terça (30) em Miami - segundo ela, primeiro aniversário comemorado fora do país.